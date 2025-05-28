وزير العمل يُعلن استمرار التقديم على وظائف قيادية بالوزارة ومديرياتها

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن استمرار فتح باب التقديم على بعض الوظائف القيادية الشاغرة داخل ديوان عام الوزارة ومديرياتها، وذلك تماشيًا مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

تعيين الكفاءات ورفع كفاءة الجهاز الإداري

وأوضح الوزير أن تفاصيل إعلان هذه الوظائف متاحة بشكل كامل على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويمكن للمهتمين الدخول عليها للاطلاع على كافة الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم عبر الرابط التالي: هنا

وأكد جبران أن هذا الإعلان يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تعيين الكفاءات والقيادات التي تتمتع بالأمانة والكفاءة والمهارة، بهدف رفع قدرات أداء الجهاز الإداري للدولة. وشدد الوزير على أن الاختبارات ستكون على قدر عالٍ من الشفافية والمصداقية لإتاحة الفرصة العادلة أمام جميع الكفاءات.

تفاصيل التقديم ومواعيده

من جانبها، صرحت الأستاذة نورا حافظ، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة، بأن فترة التقديم بدأت يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، وتستمر لمدة شهر.

وأوضحت أن تقديم الطلبات والمستندات مستوفاة يتم باليد شخصيًا إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة العمل الكائن بـ العاصمة الإدارية – حي الوزارات.

يتم استقبال الطلبات يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا. وأكدت حافظ أنه لن يتم قبول أي طلبات تصل قبل تاريخ النشر، أو عن طريق البريد، أو بعد الموعد المحدد.

وأضافت أن تمديد فترة التقديم لمدة شهر، لاستكمال الإعلان السابق رقم 1 لسنة 2025، يأتي في إطار حرص الوزارة على الشفافية وتوفير المزيد من الفرص للمتقدمين.

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