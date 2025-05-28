

كتبت- داليا الظنيني:

أجابت الإعلامية لميس الحديدي على سؤال من الإعلامية سلمى الشماع حول كيفية تعاملها مع زوجها الإعلامي عمرو أديب أثناء اختلافهما في وجهات النظر حول قضية معينة، خاصة وأنهما يظهران على الشاشة في نفس اليوم.

وأوضحت الحديدي خلال حوارها لبرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، أن "كل واحد بيشتغل بطريقته".

وأضافت: "كل واحد عارف مكانه، وعدى زمن المنافسة".

وأشارت إلى تقديرها لزوجها الإعلامي عمرو أديب، قائلة: "دايما بقول أنه عمرو أديب أشطر مذيع في الوطن العربي".

في سياق آخر، مازحت الحديدي قائلة: "إن أديب يحبني أن أكون رقم واحد في شغلي، لكن أنا طبعا رقم واحد فى البيت بدون شك".