مناقشة رواية "وطاويط النجع" باتحاد الكُتاب.. غدًا

كتب - محمد شاكر:

تنظّم شعبة السرد في النقابة العامة لاتحاد كُتّاب مصر، برئاسة د. عطيات أبوالعينين، ندوة لمناقشة رواية «وطاويط النجع» للكاتب الصحفي أشرف التعلبي، بمقر «اتحاد الكُتّاب» بالزمالك، غدًا الخميس 29 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.

يناقش الرواية كل من الناقدة الدكتورة عزة بدر، والناقد الدكتور السيد نجم، والكاتب والناقد أمل سالم، وستقوم شعبة السرد بتأبين الشاعر والناقد صالح شرف الدين قبل انطلاق الندوة.

يقول الكاتب أشرف التعلبي إن رواية «وطاويط النجع»، الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، تنتمي إلى الروايات الاجتماعية الواقعية، حيث تدور أحداثها حول شخصية «حجاج» الذي يعيش في نجع صغير في أعماق الصعيد، وترصد الرواية من خلال فصولها معاناة سكان النجع في مواجهة فيروس «كورونا» وتأثيره العميق على تفاصيل حياتهم اليومية.

ويبرز الكاتب كيف أن «حجاج»، كسائر أهل النجع، يدرك أن لهذه الأرض تاريخًا طويلًا ومريرًا في مقاومة الأوبئة، فقد خسروا عبر العقود الماضية عددًا لا يُحصى من الرجال والنساء بسبب تفشّي «الكوليرا» و«الطاعون»، دون أن يجدوا علاجًا يوقف النزيف. لذا، يعيش أهل النجع في ظل هاجس تكرار الكارثة.

تتنقل أحداث الرواية بين حي السيدة زينب في القاهرة ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، لتنسج صورة إنسانية شديدة الواقعية عن القلق والمقاومة في زمن الجائحة.

يُذكر أن أشرف التعلبي يعمل صحفيًا في مجلة «المصوّر» الصادرة عن مؤسسة دار الهلال الصحفية، ومن أبرز مؤلفاته مجموعة قصصية بعنوان «الحاجر» صدرت عن دار «إضافة» للنشر والتوزيع، ورواية «أبي سروال» التي نُشرت عن دار «بيت الياسمين»، وفازت بجائزة «المواهب الأدبية» التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، كما صدر له في العام الماضي كتاب «في حضرة الأكابر» عن دار «إضافة» للنشر والتوزيع.

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