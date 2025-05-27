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مجانًا بـ"زايد التخصصي".. إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالغدة الدرقية

09:20 م الثلاثاء 27 مايو 2025

مستشفى الشيخ زايد التخصصي

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كتب - أحمد جمعة:
نجح فريق طبى تابع لمستشفى الشيخ زايد التخصصي في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم بالغدة الدرقية.

أجرى الجراحة فريق طبي متعدد التخصصات وكانت الجراحة بمنطقة الرقبة حيث كان الورم ممتدًا من منطقة الرقبة وصولًا إلى التجويف الصدري العلوي، وملاصقًا للشريان الأورطى.

تبلغ المريضة من العمر 57 عامًا كانت تعاني من آلام في منطقة الصدر مع نوبات اختناق أثناء النوم وصعوبة في البلع نتيجة وجود ورم كبير متعدد العقد بمنطقة الرقبة.

وأُجريت الجراحة بالكامل على نفقة الدولة، ضمن إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار دون تحميل المريضة أى أعباء مالية.

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مستشفى الشيخ زايد التخصصي استئصال ورم الغدة الدرقية
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