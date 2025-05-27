محافظ القاهرة يبحث تطوير 4 شوارع بمصر الجديدة

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا بحضور المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لاستعراض عدد من المقترحات والأفكار التي أعدها جهاز التنسيق الحضاري لتطوير عدد من شوارع مصر الجديدة ومن بينها شوارع (الكوربة - بغداد - إبراهيم اللقاني - إبراهيم باشا)، وإعادة الشكل الجمالي والحضاري لها.

وبحسب بيان، شارك في الاجتماع اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، ورئيس حي مصر الجديدة، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على الحفاظ على الطراز الحضاري والعمراني والمعماري لمنطقة مصر الجديدة وإعادتها لسابق عهدها، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات ستساعد في القضاء على أي مظاهر سلبية أو عشوائية بسبب الإشغالات الخاصة بالكافيهات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، وإعادة الانضباط في تلك الشوارع بما يساهم في راحة وسلامة المواطنين من السكان المقيمين أو المترددين على تلك المناطق، وتسهيل حركة المرور.

وأشار محافظ القاهرة، إلى حرص المحافظة على تحسين جودة حياة المواطنين في جميع أحياء العاصمة والقضاء على أي مظاهر للعشوائية وتحقيق الانضباط في الشارع والتصدي لأي إشغالات تتسبب فيها المقاهي والكافتيريات والمحال التجارية.

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