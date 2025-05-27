رئيس "النواب" يلتقي رئيس الجمعية الوطنية في بيلاروسيا

كتب- نشأت علي:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إيجور سيرجينكو، رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية في بيلاروسيا، والوفد المرافق له.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حرص مصر على تطوير علاقات الصداقة مع بيلاروسيا، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة بين مصر وبيلاروسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية؛ بما يكفل توطين وزيادة المكون المحلي المصري في صناعة الشاحنات والمُعدات الزراعية البيلاروسية في مصر، وهو ما يتناسب مع العلاقات السياسية المُتميزة بين البلدَين الصديقَين، مُستعرضًا فرص الاستثمار النوعية التي تحظى بها مصر في ضوء ما تشهده من طفرة نوعية في البنية التحتية، وهو ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات البيلاروسية.

وتناول رئيس مجلس النواب سُبل تعزيز التعاون البرلماني المصري- البيلاروسي؛ بما يسهم في تبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية، مُشيدًا بمستوى التنسيق القائم في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية حيال القضايا محل الاهتمام المُشترك.

وأعرب إيجور سيرجينكو رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية في بيلاروسيا، عن عميق امتنانه لتلك الزيارة، والتي ستسهم في تعزيز العلاقات بين بيلاروسيا ومصر، وخلال اللقاء قدم رئيس مجلس النواب البيلاروسي رسالة خطية من رئيس جمهورية بيلاروسيا، طالبًا نقلها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ تتعلق بسُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأبدى رئيس مجلس النواب في بيلاروسيا رغبته في تعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومواصلة التنسيق والتشاور البرلماني القائم، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدَين الصديقَين.

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