صور| إنهاء أزمة عمال مصريين بالسعودية.. والوزارة: واقعة فردية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، أن الوزير محمد جبران، تابع عن كثب أزمة عدد من العمال المصريين مع أحد أصحاب العمل في المملكة العربية السعودية، حيث تم التوصل إلى حلول شاملة أنهت الأزمة بالكامل.

وتلقى الوزير جبران، مساء أمس الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من الملحق العمالي بالرياض، محمد عليان، أكد خلاله استلام 11 عاملًا مصريًا مستحقاتهم المالية المتأخرة، وإلغاء سندات الأمر التي سبق توقيعها عليهم، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر السفارة المصرية في الرياض.

وأشار البيان، إلى أن الإجراءات جارية لاستكمال تسليم مستحقات 6 عمال آخرين، حيث من المقرر أن يتسلم اثنان منهم مستحقاتهم اليوم الثلاثاء، في حين يوجد 4 آخرون بالقاهرة، وجارٍ التنسيق لتحديد آلية صرف مستحقاتهم قريبًا.

وفي إطار متابعة الوزارة لهذه القضية، وبناءً على تعليمات الوزير، تحرك مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، حيث تم التواصل مع أحد المتضررين، ثم عقد اجتماع موسع ضم 11 عاملًا مصريًا للاستماع إلى شكواهم، بحضور القنصل العام طارق المليجي، والمستشار العمالي محمد عليان، إلى جانب الممثل القانوني للمؤسسة السعودية المعنية.

وقد تعهد ممثل المؤسسة خلال الاجتماع بصرف الأجور المتأخرة، وإلغاء سندات الأمر، بالإضافة إلى منح العمال حق نقل الكفالة لمن يرغب، ومنحهم مهلة شهر لتوفيق أوضاعهم القانونية، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل.

وأكد الوزير محمد جبران، أن هذه الواقعة تظل فردية ولا تعكس بأي حال طبيعة العلاقة المتميزة التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ولا تمثل الواقع العام للعمالة المصرية في المملكة، التي تحظى بتقدير واحترام كبيرين من الجهات السعودية على مدار عقود طويلة.

كما أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره للجهات السعودية المعنية التي تعاونت بشكل إيجابي في حل الأزمة، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج.

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