أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس غدا الثلاثاء بدرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (23) والقاهرة الكبرى : 31 -33، وجنوب البلاد (38:32 ).

وأضافت الهيئة: يسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار نهارًا، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر.

وتابعت: يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة: يوجد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج من (3.5:2) متر، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسر. سرعة الرياح من (70:40) كم/س وارتفاع الأمواج من (4:2.5) متر.

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