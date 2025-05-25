قانون العمل| منح العامل إجازة يوم واحد مدفوعة عند استقبال مولود

منح العامل إجازة يوم واحد مدفوعة عند استقبال مولود

كتب- محمد أبو بكر:

نصت المادة 128 من قانون العمل الجديد على أحقية العامل في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر عند ولادة مولوده، لمدة يوم واحد، على ألا تُخصم من رصيد إجازاته السنوية.

وأكدت المادة، أن هذه الإجازة تُمنح بحد أقصى ثلاث مرات فقط طوال فترة خدمة العامل، في خطوة تعكس اهتمام القانون بدعم البعد الاجتماعي والإنساني في بيئة العمل.

حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية

ونصت المادة "126" من قانون العمل الجديد، على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان سيتقدم لأداء الامتحانات في إحدى مراحل التعليم، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بـ15 يومًا على الأقل.

كما أقر القانون أحقية العامل في الحصول على إجازة دراسية بأجر كامل عن أيام الامتحان الفعلية، على ألا تُحتسب من رصيد الإجازات السنوية، بشرطين أساسيين:

إخطار صاحب العمل قبل موعد الإجازة الدراسية بـ10 أيام على الأقل.

تقديم ما يثبت دخوله الامتحان فعليًا.

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