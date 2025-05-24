10 صور.. رائد الأعمال روبيرت هيرجافيك وفريق عمله يزورون الأهرامات

كتب- محمد شاكر:

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، رجل الأعمال الكندي الشهير روبيرت هيرجافيك، أحد أبرز المستثمرين في البرنامج العالمي Shark Tank، وفريق عمله.

وتم إجراء جولة في الموقع الأثري ضمن تجربة الزيارة الجديدة التي تم تطويرها مؤخرًا.

وشملت الجولة أبرز المعالم الأثرية، واختُتمت بتناول الغداء في مطعم "خوفو بيسترو" ذي الإطلالة المميزة على الأهرامات.

وتأتي هذه الزيارة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وشركة أوراسكوم بيراميدز، في إطار جهود الترويج السياحي لمصر وتعزيز الصورة الذهنية لموقع الأهرامات كواحد من أهم المقاصد الثقافية على مستوى العالم.

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