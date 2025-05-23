(أ ش أ):

تواصلت عمليات تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، استعدادا لأداء مناسك الحج.

وتتم عملية التفويج في حالة من التنظيم الدقيق والانسيابية، وسط تسهيلات مكثفة قدمها أعضاء بعثة وزارة الداخلية المشرفة على القرعة، لضمان راحة الحجاج وسلامتهم خلال تنقلهم بين مدينة رسول الله وبيت الله الحرام.

وتغادر قوافل الحجاج المدينة المنورة، بعد أن منّ الله عليهم بزيارة المسجد النبوي الشريف، والصلاة في الروضة الشريفة، والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصاحبيه (رضي الله عنهما).

وامتزجت على وجوه الحجاج علامات الحزن لمفارقة جوار رسول الله وبالفرحة لقرب أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وأكد مسؤولو بعثة القرعة، أن عمليات التفويج تتم وفق خطة زمنية دقيقة، تعتمد على توزيع الحجاج إلى مجموعات منظمة، تتوجه كل منها إلى مكة المكرمة بواسطة حافلات حديثة مجهزة بكافة وسائل الراحة.

ويرافق كل فوج ضباط من أعضاء البعثة يعملون على خدمة ضيوف الرحمن حتى وصولهم لفنادقهم بمكة بكل يُسر وسلاسة.

ويتواجد أعضاء البعثة بشكل دائم مع الحجاج، لتقديم الدعم والمساعدة على مدار الساعة.

ويأتي تفويج الحجاج من المدينة إلى مكة في إطار الاستعدادات المكثفة لأداء مناسك الحج، والتي تبدأ بالإحرام من الميقات، ثم التوجه إلى بيت الله الحرام لأداء عمرة القدوم، والاستعداد لرحلة المشاعر في منى وعرفات ومزدلفة، وسط منظومة خدمية متكاملة تشرف عليها وزارة الحج والعمرة السعودية لضمان موسم حج ناجح وآمن.

وبينما تتواصل عمليات التفويج خلال الأيام القادمة، يبقى المشهد الإيماني مهيباً، حيث تتعالى الدعوات وتتجدد النوايا في قلوب الحجاج، في رحلة العمر التي طالما انتظروها، بكل شوق وخضوع لله (عز وجل).