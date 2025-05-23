الكهرباء: نستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42 % بحلول 2030

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في لقاء ناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة في ضوء التوجه الوطني نحو التحول الطاقي.

تعزيز الاستثمارات السويسرية في قطاع الكهرباء

تناول الاجتماع سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات السويسرية للاستثمار في قطاع الطاقة المصري، وخاصة في مجالات الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير الشبكات الذكية.

ورحب الوزير عصمت بالسفير السويسري، مشيدًا بمتانة العلاقات بين البلدين، وأكد على أهمية تعميق التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بجذب استثمارات جديدة في مجالات الضخ والتخزين، والاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

رؤية استراتيجية للتحول الطاقي

أشار وزير الكهرباء إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والتوجه نحو استخدام أحدث الحلول التكنولوجية وأنظمة التحكم الذكية، في إطار خطة التحول الرقمي لقطاع الكهرباء، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور عصمت أن هناك فرصًا واسعة للاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة النظيفة، ضمن خطة متكاملة للتعاون مع الشركاء الدوليين، ورفع كفاءة الشبكات الكهربائية، من خلال دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المحلي والدولي.

أهداف طموحة لنسبة الطاقة المتجددة

أضاف وزير الكهرباء أن مصر تسعى، من خلال استراتيجيتها الوطنية المحدثة للطاقة، إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، وإلى 65% بحلول عام 2040، مع بناء مزيج طاقي أكثر استدامة، يدعم النمو الاقتصادي، ويواكب أهداف التنمية المستدامة.

وأكد على أن الدولة المصرية نفذت إعادة هيكلة شاملة للبنية التحتية والتشريعية، لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، ودعم تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع الكهرباء والطاقة، مع التركيز على مساهمة القطاع الخاص في هذا التوسع، سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

إشادة سويسرية بدور مصر الإقليمي

من جانبه، أعرب السفير أندرياس باوم عن تقديره لما يتمتع به قطاع الكهرباء في مصر من خبرات كبيرة، مؤكدًا على أهمية استمرار العمل المشترك لزيادة التعاون في جميع مجالات الكهرباء، وبالأخص في مجالات الطاقة المتجددة.

كما أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود بين البلدين لتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية المشتركة، معربًا عن حرص بلاده على تشجيع مزيد من الشركات السويسرية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

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