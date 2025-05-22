إعلان

توقعات حالة الطقس اليوم الخميس

12:45 ص الخميس 22 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    طقس حار
  • عرض 4 صورة
    طقس حار
  • عرض 4 صورة
    طقس حار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب -عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 22 مايو 2025 على معظم أنحاء البلاد .

وقالت الأرصاد في بيان لها، إنه من المتوقع أن يستمر الطقس الربيعي حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأعلنت وجود، نشاط الرياح على مناطق من جنوب البلاد ، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء .

وكشفت، عن اضطراب لحركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وترتفع الأمواج 3:2مترا فوق سطح البحر وتصل سرعة الرياح 60:40 كم على الساعة.

اقرأ أيضا:

الرئاسة: الرئيس السيسي يتفقد "جواً" المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر

فرص عمل في الأردن.. الشروط ورابط التقديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس القاهرة الكبرى السواحل الشمالية شبورة مائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد