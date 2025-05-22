توقعات حالة الطقس اليوم الخميس

كتب -عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 22 مايو 2025 على معظم أنحاء البلاد .

وقالت الأرصاد في بيان لها، إنه من المتوقع أن يستمر الطقس الربيعي حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأعلنت وجود، نشاط الرياح على مناطق من جنوب البلاد ، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء .

وكشفت، عن اضطراب لحركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وترتفع الأمواج 3:2مترا فوق سطح البحر وتصل سرعة الرياح 60:40 كم على الساعة.

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