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الصحفيين تعلن تأجيل تشكيل هيئة المكتب واللجان لـ 26 مايو

11:15 م الأربعاء 21 مايو 2025

نقابة الصحفيين

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كتب-عمرو صالح:

أعلنت نقابة الصحفيين في بيان لها، تأجيل تشكيل هيئة المكتب واللجان إلى يوم الإثنين 26 مايو 2025م، على أن يظل المجلس في حالة انعقاد لحين الانتهاء من التشكيل.

وأوضحت النقابة أن التأجيل جاء نزولًا على رغبة 5 من أعضاء مجلس النقابة

وقرر مجلس نقابة الصحفيين فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج خلال الفترة من 26 مايو إلى 4 يونيو 2025م بدون غرامات.

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