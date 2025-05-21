الجيزة تطلق شريان "المريوطية" الجديد.. 5 كم لتسهيل حركة الملايين

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء أعمال رصف وتوسعة طريق المريوطية بطول 5 كيلومترات، في إطار خطة المحافظة لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ اليوم للوقوف على نسب التنفيذ الحالية للمشروع.

تفاصيل المشروع وأهميته

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تشمل طريق المريوطية بدءًا من محور المهندس شريف إسماعيل وحتى أسفل محور الضبعة، بمتوسط عرض يبلغ 15 مترًا.

وأكد "النجار" أن هذا المشروع يهدف إلى ربط حركة السير مع عدد من المحاور المرورية الهامة مثل طريق الضبعة ومحور المهندس شريف إسماعيل والمنصورية، لتسهيل تنقل المواطنين دون أية معوقات.

مكونات التطوير والتوجيهات

وقال المحافظ: لا تقتصر أعمال التطوير على الرصف والتوسعة فحسب، بل تتضمن أيضًا تقوية الطريق وتجميله، إلى جانب تركيب شبكات الإنارة، ودعمه بالزراعات والأشجار، وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار.

وخلال جولته، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية لأعمدة الإنارة ومراعاة مناسيب انحدار بالوعات صرف مياه الأمطار.

كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية للطريق، مع الالتزام بالمواعيد المحددة والمواصفات الفنية لضمان استدامة المشروع.