كتب- محمد سامي:

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)؛ للوقوف على معدلات سير العمل ومتابعة مراحل التصنيع بالشركة وآخر المستجدات المتعلقة بالانتهاء من المشروعات المنوطة بتنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة.

وحرص الوزير على تفقد ورشة العِدد والاسطمبات وقطع الغيار؛ حيث استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية وأطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها .

وأصدر الوزير توجيهات بضرورة متابعة مستجدات تنفيذ المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها والعمل على إزالة أي معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة، واتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة .

وتابع صلاح مدى تطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة؛ لتأمين استمرار الإنتاج، موجهًا بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة.

جدير بالذكر أن شركة حلوان للصناعات الهندسية حصلت مؤخرًا على المركز الثالث في النسخة الرابعة من جوائز التميز في التصدير الهندسي "2025 EXXA" ، التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لنجاح الشركة في تحقيق طفرة تصديرية على مستوى الشركات الصناعية الهندسية.

وتسهم الشركة في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة، وتقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم والشنابر، الشمايز)، والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة، ومنها مبادرة رفع كفاءة مراكز الألبان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

ورافق الوزير خلال الزيارة ، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.