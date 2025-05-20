كتبت -داليا الظنيني:

علقت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على بلاغ سرقة فيلا الدكتورة نوال الديجوي، قائلة:" إن المتابعين أطلقوا عليها سرقة القرن".

وأوضحت أبو القمصان، خلال حديث لها عبر منصة "تيك توك"، أن الدكتورة نوال الدجوي سيدة أعمال معروفة في مجال التعليم، كونها مالكة جامعة ومدارس خاصة، مشيرة إلى أن "ما صدم الناس هي المبالغ التي تم الإعلان عنها".

وتساءلت المحامية عن مدى منطقية احتفاظ شخص بمثل هذه المبالغ في خزنة بالمنزل، وطرحت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأموال تمثل "تداولًا في العملة مجرمًا طبقًا لقانون البنك المركزي"، وعن أسباب عدم ثقة رجال الأعمال وسيدات الأعمال في البنوك وإيداع أموالهم فيها.

وأكدت أبو القمصان أن "قانون البنك المركزي لا يجرم حيازة النقد الأجنبي وإنما الجريمة هي تداول العملة الأجنبية"، موضحة أن المبالغ الأجنبية المسروقة "فيها شبهة تداول وتحتاج إلى تفسير".

وأشارت إلى أن البنك المركزي يجرم تداول والتعامل بالعملة الأجنبية إلا في اتفاقية خاصة، متسائلة عما إذا كانت مدارس وجامعات الدكتورة نوال الدجوي لديها اتفاقية خاصة تتيح لها أخذ جزء من المصروفات بالعملة الأجنبية في حال وجود مدرسين أجانب.

وذكرت أن "ما دون ذلك هذا يعتبر مبلغ كبير جدًا عن فكرة الحيازة"، متسائلة عن "حدود التعامل والتداول بكل هذا الكم من النقد الأجنبي".

وفي ختام تعليقها، رأت أبو القمصان أن عدم إيداع الأموال في البنوك المصرفية قد يرجع إلى "عدم وجود ثقة بالأنظمة المصرفية بسبب وجود منازعات ضريبية".