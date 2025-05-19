صور.. مواصفات صفقة القطارات المكيفة الجديدة للعمل على الخط الأول للمترو

كتب- محمد نصار:

وصل قبل أيام، أول قطار مكيف جديد إلى ميناء الإسكندرية، تمهيدًا لانضمامه للعمل ضمن الخط الأول لمترو الأنفاق، في إطار خطة شاملة لتحديث الخط بالكامل.

صفقة تطوير شاملة بالتعاون مع "ألستوم" الفرنسية

القطار الجديد هو الأول ضمن صفقة أبرمتها وزارة النقل مع شركة "ألستوم" الفرنسية، تتضمن تصميم وتصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا مكونًا من 9 عربات لكل قطار.

وتشمل الصفقة أيضًا تنفيذ عمرة جسيمة للقطارات شاملة قطع الغيار، وتوريد معدات متطورة لورشة طرة، وأعمال صيانة متكاملة لمدة 8 سنوات.

مواصفات القطارات الجديدة

تتميز القطارات الجديدة بعدد من الخصائص الفنية والخدمية المتطورة، من بينها:

1- نظام تكييف عالي السعة لتحقيق راحة الركاب.

2- ممرات آمنة بين العربات لتيسير الحركة داخل القطار.

3- كاميرات مراقبة أمامية مرتبطة بالنظام المركزي.

4- شاشات LCD لعرض المعلومات والإعلانات.

5- شاشات على الأبواب لعرض اسم المحطة النهائية.

6- أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة مع وسائل تثبيت آمنة.

7- خرائط إلكترونية مضيئة لمساعدة فاقدي السمع على متابعة الرحلة.

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