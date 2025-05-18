قومي البحوث" يطلق قافلة طبية لخدمة 3200 مريض بمدينة 6 أكتوبر

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث إنه تم إطلاق قافلة طبية إلى الحي المتميز بالمنطقة السياحية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود المركز لخدمة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأكد معوض - في تصريح اليوم الأحد - تقديره العميق للجهود التي بذلها فريق القافلة الطبية، مشيدًا بروح التعاون والإخلاص التي أظهرها الأطباء المشاركون في تقديم الخدمة للمرضى، منوهًا بأن هذه المبادرات تعكس التزام المركز برسالته المجتمعية ودوره المحوري في دعم الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبها، قالت رئيس القوافل الطبية بالمركز الدكتورة نبيلة عبد المقصود - في تصريح اليوم - إنه شارك في القافلة 15 طبيبا، من بينهم 8 أطباء و7 أطباء أسنان، وبلغ عدد المستفيدين من القافلة 3200 مريض، وقد شملت القافلة عددًا من أطباء المركز في تخصصات متعددة، منها الأمراض الباطنية، وأمراض القلب، والأمراض الجلدية، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والرمد، والمخ والأعصاب، بالإضافة إلى تخصص رسم القلب.

وأوضحت أنه خلال فعاليات القافلة، أجرى الأطباء الكشف الطبي على المرضى، كما تم الاستعانة بالعيادات المتنقلة التابعة للمركز القومي للبحوث، والمجهزة بكل ما يلزم لتقديم الخدمة الطبية، حيث تضمنت عيادة للأمراض الباطنية ورسم القلب، وعيادة أخرى لطب الفم والأسنان، وتم كذلك صرف الأدوية اللازمة مجانا من خلال صيادلة المركز.