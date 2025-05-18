اقتصادية "الشيوخ": التحديات العالمية تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي

كتب- نشأت علي:

أبدى النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، موافقته المبدئية على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أنها "تستهدف استثمارات طموحة"، إلا أنه دعا الحكومة إلى تبني توصيات اللجنة بشكل أكثر جدية، خصوصًا فيما يتعلق بدعم الاستثمار والتصدير، وربط التعليم الفني بسوق العمل.

وأشار "زكي"، خلال مناقشة التقرير البرلماني حول الخطة، إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يعاني من ضبابية شديدة نتيجة التحديات المتلاحقة، مثل أزمة البحر الأحمر والحرب في أوكرانيا، متسائلًا عن البدائل التي تعتمدها الدولة في حال تعثرت المستهدفات الاستثمارية بسبب هذه التحديات.

وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية، على ضرورة تعزيز الشفافية والوضوح في آليات التعامل مع الأزمات، قائلًا: "الخطة طموحة لكنها وُضعت في بيئة معقدة، ويجب أن يصاحبها وضوح في سيناريوهات إدارة المخاطر، خاصة مع استمرار التضخم العالمي وارتفاع تكاليف النقل."

تأتي هذه التصريحات في إطار مناقشات مجلس الشيوخ حول تفعيل المادة 249 من الدستور، والتي تلزم الدولة بإعداد خطة تنمية شاملة. وقد شهدت الجلسات تباينًا في الآراء بين مؤيدين للخطة ومطالبين بإجراء تعديلات تضمن دورًا أوسع للقطاع الخاص ومرونة أكبر في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية.

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