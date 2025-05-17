اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT على الدائري

كتب- محمد نصار:



يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، أعمال المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري.

وكانت وزارة النقل، أجرت خلال الفترة الماضية، أعمال التشغيل التجريبي للأتوبيسات في المرحلة الأولى من أجل تدريب السائقين على مختلف التوجيهات الخاصة بخطة التشغيل وزمن التقاطر والمواعيد.

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