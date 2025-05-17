ذروة الموجة الحارة اليوم.. الأرصاد تحذر المواطنين: الحرارة تصل لـ 45 في الظل

كتب- محمد نصار:

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة من اليوم السبت الموافق 17 مايو 2025، ودرجات الحرارة على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه تسود اليوم أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء بحيث تكون ذروة الموجة الحارة ومتوقع خلالها أن تسجل القاهرة 40 درجة بينما جنوب الصعيد 45 درجة في الظل.

وأضافت الهيئة، أن حدة الموجة الحارة تنكسر اعتبارًا من غدٍ الأحد بقيم تتراوح من 7:8 درجات على شمال البلاد لتكون على القاهرة من 33:35 درجة والسواحل الشمالية من 24:26 درجة.

وطالبت الهيئة، باستمرار شرب الماء والسوائل الباردة طوال اليوم، وعدم الوقوف مباشرة تحت أشعة الشمس.

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