تصل لـ45 درجة.. موعد ذروة الموجة شديدة الحرارة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الـ48 ساعة المقبلة، طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الجمعة فى القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال اليومين القادمين تشهد موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة تكون غدا السبت، حيث من المتوقع تسجل الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 40 درجة بينما جنوب الصعيد 45 درجة.

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