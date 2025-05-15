وزير الري: احتياج الوزارة للمهندسين الجدد لسد العجز في العمالة

كتب- عمرو صالح:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مجموعة المهندسين الجدد المنضمين حديثًا إلى العمل بالوزارة، والذين يشاركون حاليًا في برنامج تدريبي مكثف تنظمه الأكاديمية العسكرية المصرية، والمقرر انتهاؤه في 5 يونيو المقبل، تمهيدًا لبدء مباشرتهم للعمل بالوزارة اعتبارًا من 1 يوليو 2025. وحضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة وممثلي الأكاديمية العسكرية.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور سويلم عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد الكوادر الشابة، مثنيًا على المستوى المتميز للبرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة ستة أشهر، وتضمن محتوى متنوعًا يجمع بين المعلومات العامة عن الدولة، والمجالات الفنية المتخصصة المرتبطة بعمل الوزارة.

وأكد أن انضمام هذه الكوكبة من المهندسين الجدد يمثل دعمًا مهمًا لسد العجز في العمالة، بما يعزز من قدرة الوزارة على أداء مهامها الحيوية في خدمة المواطنين.

وأضاف أن هؤلاء المهندسين يشكلون القوة البشرية التي ستقود تنفيذ منظومة الري المطورة "الجيل الثاني 2.0"، والتي تعتمد بشكل أساسي على إدماج التكنولوجيا الحديثة في كافة جوانب إدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى امتلاكهم المهارات الرقمية والقدرة على التعلّم والتطوير المستمر.

وشدد الدكتور سويلم، على أن جميع العاملين بالوزارة، على اختلاف درجاتهم الوظيفية ومواقع عملهم، شركاء في المسؤولية، مؤكدًا أن نظام المكافآت والحوافز يعتمد بشكل رئيسي على الكفاءة والعدالة، حيث تُمنح مكافآت التميز وفق معايير واضحة تضمن استحقاق المجتهدين فقط، وهو ما يترجم جهود الوزارة في تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

كما استعرض الوزير، ملامح الجيل الثاني لمنظومة الري، التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من وحدة المياه وتعزيز كفاءة إدارة المنظومة، وذلك من خلال استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا مثل النماذج الرياضية، التطبيقات الرقمية، صور الأقمار الصناعية، والتصوير باستخدام الطائرات المسيرة (الدرون).

وأوضح أن الوزارة، رغم امتلاكها لخبرات بشرية كبيرة، تدرك أهمية التحول الرقمي في مواجهة التحديات المستقبلية.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور سويلم، إلى أن الوزارة ستوفر للمهندسين الجدد برامج تدريبية متخصصة على التقنيات المستخدمة حاليًا والمستقبلية، وذلك من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، أحد أبرز مراكز التدريب في مجال إدارة المياه على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعلن عن قرب الانتهاء من اختيار نخبة من المهندسين الشباب المتميزين من مختلف قطاعات وهيئات الوزارة، لتأهيلهم كقادة للجيل الثاني، عبر برامج تطوير مهني تركز على المهارات القيادية والفنية.

وفي ختام اللقاء، وجّه الوزير، رسالة دعم وتشجيع للمهندسين الجدد، داعيًا إياهم إلى الثقة بقدراتهم، والمبادرة بطرح أفكارهم، والاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل الوزارة، بما يحقق المصلحة العامة.

كما شدد على أهمية توفير بيئة عمل داعمة تضمن نقل المعرفة والخبرة من جيل إلى آخر، مؤكدًا حرصه الشخصي على متابعة هذا المسار وتذليل أية معوقات تواجه الكوادر الشابة.

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