صور جداول التشغيل.. قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى بدءًا من 1 يونيو

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بجانب القطارات المجدولة على خطوط الوجهين القبلي والبحري.

ويكون ذلك خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 16 يونيو 2025، بإجمالي 2,365,605 مقعدًا، بهدف تلبية احتياجات المواطنين المسافرين لقضاء إجازة العيد، وتيسير حركة التنقل بين المحافظات.

وقد وجّه المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المواقع التابعة للهيئة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية التي تضمن راحة وسلامة الركاب.

كما وجه بتكثيف أعمال الصيانة اليومية لجميع القطارات، وعدم السماح بخروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من كفاءته الفنية وسلامة تشغيله، ونظافة القطارات وتطهيرها، بما في ذلك دورات المياه، قبل كل رحلة.

ووجه كذلك بتحسين منظومة الحجز من خلال منافذ بيع التذاكر بالمحطات، إلى جانب التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية مثل الموقع الرسمي للهيئة، والتطبيق الإلكتروني، وماكينات الدفع الذاتية المنتشرة بالمحافظات، والتنسيق الكامل مع شرطة النقل والمواصلات لضبط أي محاولات لاستغلال المواطنين وبيع التذاكر في السوق السوداء، والمتابعة اللحظية لحركة القطارات من خلال غرفة العمليات المركزية للهيئة لضمان الالتزام بالمواعيد، وسرعة التعامل مع أي طارئ.

مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية

أولاً: القطارات الإضافية المتاحة للجمهور:

سيتم تشغيل عدد من القطارات الإضافية خلال فترة العيد لتغطية الطلب المتزايد، وتشمل ما يلي:

- قطار تالجو (2040 / 2041): يقوم من القاهرة إلى أسوان والعكس يوميًا.

- قطار ثانية مكيفة (1946 / 1947): يعمل يوميًا بين القاهرة وأسوان.

- قطار فرنساوي مطور (1942 / 1943): يتحرك من القاهرة إلى الأقصر والعكس يوميًا.

- قطار ثالثة مكيفة (1938 / 1939): يربط بين القاهرة وأسوان يوميًا.

- قطار VIP (1936 / 1937): يتحرك من الإسكندرية إلى أسوان بتاريخ 3 يونيو، ومن أسوان إلى الإسكندرية بتاريخ 12 يونيو.

ثانيًا: القطارات المخصصة للاتحاد النوعي والأندية النوبية ونادي الجعافرة

في إطار التعاون الدائم مع الجهات الاجتماعية والثقافية، تم تخصيص عدد من القطارات لخدمة الأندية النوبية ونادي الجعافرة والاتحاد النوعي، وتفصيلها كالتالي:

- قطارات الاتحاد النوعي (2252، 2253، 2254، 2255):

تقوم من القاهرة إلى أسوان والعكس في أيام 4 يونيو و13 يونيو 2025، لخدمة أبناء النوبة.

- قطارات النادي النوبي (2244، 2247):

تقوم من القاهرة إلى أسوان يوم 4 يونيو، ومن أسوان إلى القاهرة يوم 14 يونيو.

- قطارات الأندية النوبية بالإسكندرية (2248 / 2249):

تقوم من الإسكندرية إلى أسوان يوم 4 يونيو، والعكس يوم 13 يونيو.

- قطارات نادي الجعافرة بالإسكندرية (2250 / 2251):

تقوم من الإسكندرية إلى أسوان يوم 4 يونيو، ومن أسوان إلى الإسكندرية يوم 13 يونيو.

كما تم تخصيص بعض القطارات للعمل كـ"فوارغ" (قطارات بدون ركاب في أحد الاتجاهين) لتغطية خطوط الذهاب أو العودة، ومن بينها:

- قطار فوارغ (1936): يقوم من الإسكندرية إلى القاهرة يوم 12 يونيو.

- قطار فوارغ (2251): يتحرك من القاهرة إلى الإسكندرية يوم 13 يونيو.

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