بحد أقصى 2000 جنيه.. "البترول" تعوض المتضررين من "البنزين المغشوش" بشرط

كتب- حسن مرسي:

أعلن المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن قرار بصرف تعويضات مالية للمواطنين المتضررين من استخدام بنزين غير مطابق للمواصفات، وذلك بحد أقصى 2000 جنيه.

وأوضح المهندس عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الوزارة تحركت فور رصد شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذه المشكلة.

وأشار إلى أنه في البداية لم تكن هناك أدلة واضحة تدعم هذه الشكاوى، مما استدعى إصدار بيان وتخصيص رقم موحد لتلقي شكاوى المواطنين بشكل رسمي.

وتابع المتحدث الرسمي أن الوزارة قامت بحصر الشكاوى الواردة، والتي بلغت 870 شكوى، وتم أخذ 807 عينات من مختلف المحافظات لتحليلها، مؤكدًا أنه تم إجراء تحقيقات مكثفة لتحديد أسباب المشكلة ومصدرها.

ونوه المهندس عاطف إلى أن نتائج التحاليل أظهرت وجود 5 عينات فقط غير مطابقة للمواصفات من إجمالي العينات التي تم فحصها، مشددًا على حرص الوزارة على تعويض المتضررين، مشيرًا إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية الدقيقة لتلف طلمبات البنزين في السيارات، والتي قد ترجع لجودة البنزين أو لأسباب فنية أخرى في المركبة نفسها أو لعمرها الافتراضي.

وشدد وكيل وزارة البترول على أن صرف التعويض سيتم وفقًا لعدة شروط، موضحًا أن الشكوى يجب أن تكون قد قُدمت خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، وأن تكون متعلقة بنفس الفترة، مشيرًا إلى ضرورة تقديم المستندات التي تثبت ملكية السيارة وفاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة البنزين.

وأكد المهندس معتز عاطف أن الوزارة ستعلن بكل شفافية عن نتائج التحقيقات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن هذه المشكلة، مضيفًا أنه سيتم التواصل مع المواطنين المستحقين للتعويض تباعًا.