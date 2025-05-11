اليوم ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: الحرارة تصل لـ 43 درجة في الظل

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 11 مايو 2025 على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن اليوم الأحد تسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء بحيث تكون ذروة الموجة الحارة ومن المتوقع خلالها أن تسجل القاهرة 40 درجة بينما جنوب الصعيد 43 درجة في الظل.

وأضافت الهيئة، أن حدة الموجة تنكسر اعتبارًا من يوم الإثنين بقيم تتراوح من 7:8 درجات على شمال البلاد.

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