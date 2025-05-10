2200 جنيه للأردب.. الجيزة تتسلم 66 ألف طن قمح محلي منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل

كتب- محمد أبو بكر:



أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن وصول إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها لمراكز الاستلام والتخزين بالمحافظة إلى نحو 66 ألف طن، منذ انطلاق موسم استلام القمح في منتصف أبريل الماضي وحتى اليوم.

وأوضح محافظ الجيزة، أن إجمالي المساحات المزروعة بالقمح في نطاق المحافظة تبلغ نحو 29 ألف فدان، ويجري استلام المحصول من خلال 12 شونة ومركز تجميع وصومعة، لافتًا إلى أن سعر الأردب حُدد بـ2200 جنيه، على أن يتم صرف مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم.

جاء ذلك خلال عرض تقرير مديرية التموين حول سير منظومة استلام وتوريد القمح المحلي لموسم 2024/2025، ضمن خطة المحافظة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، بهدف تيسير الإجراءات وضمان انتظام عملية التوريد ومتابعة أعمال اللجان بمختلف المواقع التخزينية.

ووجه محافظ الجيزة بتسهيل الإجراءات أمام موردي القمح بمواقع التخزين والصوامع، وتكثيف التنسيق بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بديوان عام المحافظة ومديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية، لضمان سرعة الاستجابة لأي معوقات، مع التشديد على سرعة إنهاء إجراءات صرف ثمن المحصول، وإعداد تقرير يومي بالكميات المستلمة.

من جانبه، أوضح بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن جهاز "مستقبل مصر" يُعد من الجهات المعتمدة لتسويق واستلام القمح المحلي، حيث يستقبل المحصول في مجمع صوامع قطاع سفنكس بطريق الضبعة، في إطار التيسير على الموردين وتحقيق أقصى درجات التنظيم خلال الموسم الحالي.

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