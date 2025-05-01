بالفيديو.. سياح يشيدون بتطوير أوراسكوم لمنطقة الأهرامات

كتب- محمد شاكر:

سجلت كاميرا "مصراوي"، إشادات كبيرة من قبل السياح الأجانب والمرشدين السياحيين للتطوير الذي أحدثته شركة أوراسكوم بيراميدز بمنطقة أهرامات الجيزة.

وبدأ التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية للأهرامات، والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية، يوم ٨ أبريل الماضي.

وفي بيان صحفي سابق، أكد وزير السياحة والآثار، أن التقارير التي تلقاها من الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وفريق العمل بالمنطقة، وشركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية، تؤكد على استمرار انسيابية وسهولة حركة الزيارة ومنظومة النقل بين محطات ومسارات الزيارة داخل منطقة أهرامات الجيزة وأنها كانت تسير بشكل منتظم، مؤكداً على حرص الوزارة وشركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية على توفير أقصي معدلات الراحة لزائري المنطقة من المصريين والسائحين بما يضمن توفير تجربة سياحية سهلة وميسرة وممتعة تجعل الزائر يرغب في إعادتها مرات أخري عديدة.