مدبولي يطمئن المصريين: نعمل بكل طاقتنا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي وكل الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، تعمل خلال الفترة المقبلة على التصدي للتداعيات الاقتصادية المحتملة، في ظل الأوضاع العالمية الراهنة التي تلقي بظلالها على الأسواق.

خطة حكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية

وأوضح مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن جميع فرق العمل المعنية داخل الحكومة والبنك المركزي في حالة تنسيق دائم للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على التوازن والاستقرار المالي في البلاد.

طمأنة للمواطن المصري

ووجَّه رئيس الوزراء رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بكل طاقتها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة التحديات بشكل مدروس يراعي مصالح المواطنين واحتياجاتهم المعيشية.

دعم أوروبي جديد لمصر

وأعلن مدبولي موافقة البرلمان الأوروبي على تقديم دعم مالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوة تعكس التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتؤكد الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو رغم التحديات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الدعم يمثل دفعة قوية لخطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية، ويؤكد الشراكات الاستراتيجية التي تبنيها مصر مع مؤسسات دولية لدعم مسارها الاقتصادي والاجتماعي.



