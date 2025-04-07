مهلة شهر.. تعليمات جديدة بشأن دخول الشاحنات إلى ميناء دمياط -مستند

كتب- محمد نصار:

أصدرت هيئة ميناء دمياط، توجيهات جديدة تشمل المتعاملين مع الميناء بما فيهم أصحاب تراخيص مزاولة جميع الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والتي لها صلة بشاحنات النقل المترددة على الميناء النقل الداخلي، والنقل الداخلي المحمل، ونقل المقاولات، وتموين السفن، وطلبات إرسال بضائع عامة، وتوريدات بحرية، وتوريدات عامة وملاك شاحنات النقل وقائديها.

تأتي هذه التنبيهات، التي حصل مصراوي على نسخة منها، ضمن المرحلة الأخيرة من منظومة الحجز المسبق دخول (Booking) لشاحنات النقل بجميع أنواعها المذكورة بعاليه عدا شاحنات النقل الداخلي الحاصلة على ترخيص (فئة شاملة من هيئة الميناء طبقًا للقرار الوزارى رقم 488 لسنة 2015 وتعديلاته.

وجاء في نص التوجيهات الجديدة، ما يلي:

1- التزام جميع أصحاب تراخيص مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والتي لها صلة بشاحنات النقل المذكورة بعاليه بالتسجيل على منظومة الحجز المسبق دخول (Booking) الشاحنات النقل الخاصة بهم على البوابة الإلكترونية لهيئة ميناء دمياط هنا.

2- التزام الموضحين بالبند (1) عاليه بالحصول على حساب إلكتروني (اسم مستخدم، كلمة المرور على البوابة الإلكترونية لهيئة الميناء من الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والحصول على كارت إلكتروني مشفر (RFID) للعمل بموجبه على الكاشيرات ومنافذ الميناء خروج.

3- اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 وفي تمام الساعة العاشرة صباحًا لن يسمح بدخول أي شاحنة نقل من المذكورين بعاليه بالدخول للميناء حال عدم الالتزام بتنفيذ ما ورد بالبندين رقمي 1 و2.

وتم التوجيه بلصق الإعلان على جميع منافذ (دخول - خروج) وكاشيرات هيئة الميناء.

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