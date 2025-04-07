الطقس اليوم.. الأرصاد: رمال وأتربة وانخفاض رؤية وأجواء حارة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء حارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدلة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد والصحراء الغربية قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

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