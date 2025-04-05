ترجمة ونشر ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية لـ"الأعلى للآثار" إلى اللغة العربية

كتب- محمد شاكر:

قالت وزارة السياحة والآثار إن المجلس الأعلى للآثار يقوم حاليًّا بمشروع ترجمة ونشر "كراسات لجنة حفظ الآثار العربية"، والتي تُعد من أبرز المراجع العلمية المتخصصة في توثيق الآثار الإسلامية والعربية في مصر خلال أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين الميلادي، ويقوم بتحويل جميع إصداراته العلمية من كتب ودوريات متخصصة من الشكل الورقي إلى إصدارات رقمية.

يأتي ذلك في إطار دور المجلس الأعلى للآثار كمؤسسة علمية وحفظ الآثار المصرية والتراث العلمي وإحياء مصادره.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أهمية هذا المشروع؛ حيث إنه خطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، والجهود المبذولة لتسهيل البحث الأكاديمي وتعزيز الوصول إلى المعلومات العلمية، إلى جانب حماية المخطوطات والوثائق التاريخية والعلمية من التلف أو الضياع.

وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص المجلس على توسيع دائرة المستفيدين من هذه الكراسات والإصدارات العلمية للمجلس وسهولة البحث والاسترجاع وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى ضمان حفظها وإتاحتها إلكترونيًّا للباحثين في إطار استراتيجية المجلس للتحول الرقمي والحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية لمصر، مضيفًا أن التحول الرقمي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة؛ حيث يسهم في تقليل الاعتماد على الورق، مما ينعكس إيجابيًّا على البيئة.

وأوضح الدكتور هشام الليثي، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، أن مشروع ترجمة ونشر ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية إلى اللغة العربية، يهدف إلى توفير محتواها للباحثين والمهتمين الناطقين باللغة العربية؛ مما يُسهم في تعزيز فهمهم لهذا المحتوى العلمي القيم ودعمه في الدراسات والأبحاث المستقبلية.

وأضاف الليثي أنه في إطار هذه الجهود، يتم حاليًّا إعداد النسخة المترجمة إلى اللغة العربية من العدد الثلاثين من هذه الكراسات، بالتعاون بين الإدارة العامة للنشر العلمي ومركز المعلومات للآثار الإسلامية والقبطية بقطاع حفظ وتسجيل الآثار؛ مما يعد إضافة قيِّمة للمكتبة العربية، ويُسهم في إثراء المحتوى العلمي المتاح باللغة العربية، ويعزز من جهود نشر التراث الثقافي المصري وحمايته للأجيال القادمة.

وتُعد "كراسات لجنة حفظ الآثار العربية" سلسلة من الإصدارات العلمية التي أطلقتها اللجنة منذ تأسيسها في أواخر القرن التاسع عشر؛ بهدف توثيق وحماية وترميم الآثار الإسلامية والقبطية في مصر.

وتتميز هذه الكراسات باحتوائها على تقارير تفصيلية توثق مشروعات الترميم التي أجرتها اللجنة في المساجد والمدارس والقصور والمنازل الأثرية، بالإضافة إلى المواقع التاريخية الأخرى، وتتضمن هذه التقارير صورًا فوتوغرافية ورسومات هندسية ومخططات تُبرز تطور العمارة والزخرفة الإسلامية في مصر.

ويشمل مشروع رقمنة كل الإصدارات العلمية للمجلس الأعلى للآثار، الدوريات العلمية المتخصصة في الآثار المصرية القديمة والإسلامية والقبطية، وهي حوليات المجلس الأعلى للآثار، ملحق الحوليات الأعداد التكريمية، ومجلة المتحف المصري، ومجلة دراسات آثارية إسلامية ومجلة مشكاة.

ويهدف المشروع إلى تحويلها إلى صيغ إلكترونية تفاعلية، مع العمل على إصدار كل المطبوعات المستقبلية بشكل رقمي مع طباعة عدد قليل للمكتبات للاطلاع؛ مما يضمن بقاء هذه المعلومات القيمة متاحة بسهولة للأجيال القادمة، بالإضافة إلى كراسات لجنة حفظ الآثار العربية.

وتعد حوليات المجلس الأعلى للآثار أقدم هذه الإصدارات؛ حيث بدأت في الصدور عام 1900 واستمرت حتى الآن، بإجمالي 89 عددًا، وقد تم رقمنة 55 عدد منها، وجار استكمال رقمنة الباقي. وتم إجراء مسح ضوئي لملحق الحوليات لحفظه رقميًّا، ورقمنة مجلة دراسات آثارية إسلامية بكامل أعدادها، ويجري حاليًّا رقمنة مجلة مشكاة المتخصصة بالآثار الإسلامية، ومجلة المتحف المصري، بالإضافة إلى كراسات لجنة حفظ الآثار العربية. ويشمل المشروع أيضًا الكتب العلمية الصادرة عن المجلس؛ حيث يتم العمل على تحويلها إلى نسخ رقمية لضمان انتشارها على نطاق أوسع.

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