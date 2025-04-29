رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وجاء نص البرقية كالتالي:

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد،

يسعدني بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أن أتوجه إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات.

وبهذه المناسبة أؤكد أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، في ظل ظروف صعبة تواجهها مصر والعالم، هي معجزة تنموية بأي مقياس اقتصادي، شارك في صناعتها كل يد شريفة تعمل من أجل بناء وتنمية جمهوريتنا الجديدة، وتلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في العيش الكريم.

وأعرب لسيادتكم عن كل الشكر والعرفان، لما تقدمونه على الدوام من اهتمام كبير بالارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج، والدعم الكامل لعمال مصر، والارتقاء بأوضاعهم.

كل عام وبلادنا قوية عظيمة بسواعد أبنائها المخلصين.

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