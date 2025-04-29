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العمل: 250 فرصة عمل بـ40 شركة خاصة للشباب في هذه المحافظة

02:23 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
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    ملتقى توظيفي مخصص لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
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    ملتقى توظيفي مخصص لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
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كتب- محمد أبو بكر:

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة المنوفية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة العمل، ملتقى توظيفي مخصص لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب في القطاع الخاص.

وأوضحت وزارة العمل في بيان اليوم الثلاثاء، أن الملتقى انعقد تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، بمشاركة 40 شركة من كبرى مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم طرح 250 فرصة عمل متنوعة للشباب من أبناء المحافظة.

وتضمن الملتقى ورش عمل تفاعلية حول المهارات المطلوبة في سوق العمل، وكيفية إعداد الطلاب والخريجين للالتحاق بالوظائف المناسبة، بالإضافة إلى جلسات لتشجيع ريادة الأعمال، والتوعية بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل.

ويأتي تنظيم هذا الحدث ضمن إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة المنوفية ومديرية العمل بالمحافظة، في ظل جهود الوزارة المستمرة لدمج الشباب في سوق العمل وتوفير بيئة تشغيلية مستدامة وفرص تدريب وتوظيف ملائمة لخريجي الجامعات.

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