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تحديثات الطقس.. خريطة أماكن العاصفة الرملية والأمطار بعد ساعات

02:13 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة تحذيرية ليوم الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٥.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني يصاحبه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: يوجد منخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم في الساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلي تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

وأضافت الهيئة يوجد فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

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