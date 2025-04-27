"بلطجة أمريكية".. مصطفى بكري يرد على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس

كتب- أحمد جمعة:

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية بالمرور عبر قناة بنما وقناة السويس مجانًا.

وقال بكري عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الأحد: "لا أعرف على أي أساس يطالب الرئيس الأمريكي ترامب بالسماح للسفن الأمريكية، التجارية والعسكرية بالمرور مجانًا في قناة السويس؟!".

وأضاف: "هناك سبب واحد في تقديري، يتمثل في سياسة البلطجة الأمريكية، ومحاولات ابتزاز الدول ذات سيادة، وهي أيضا سرقة علنية وفرض إتاوة على بلد مستقل، وعضو في الأمم المتحدة".

وتابع: "يا سيد ترامب، نحن لسنا من جمهوريات الموز، ولسنا ولاية أمريكية جديدة.. لقد حذرت منذ أيام من أن ما يجري في البحر الأحمر واليمن، ليس هدفه الحوثيين لصالح الشرعية اليمنية، وإنما هدفه عسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه والتحكم في مضيق باب المندب، وها هو ترامب يؤكد ذلك".

واستكمل بكري: "اعلم يا سيد ترامب أن قناة السويس هي قناة مصرية خالصة، وليست ضيعة أمريكية تتحكم فيها كما تشاء.. هذه القناة التي أممها عبدالناصر، دفع فيها المصريون أكثر من 120 ألف شهيد في حفرها.. لم نحفرها ونؤممها حتى تأتي لتسرق علانية حقوقها".

واعتبر بكري أن ما يجري الآن هو استمرار لسيناريو الابتزاز الأمريكي ضد العرب، وحلقة من حلقات "بلطجة القوة وفرض سياسة الأمر الواقع".

وقال: "هذه محاولة للتحرش بمصر وقيادتها التي تصدت لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ولو وافقنا على ذلك ستكون هي البداية، وغدا سيفرضون علينا المزيد من محاولات الابتزاز والنهب المنظم، والاعتداء على سيادة الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض وغير مقبول جملة وتفصيلا".

وشدد على أن "مصر لن تقبل بهذا الابتزاز الرخيص، فهناك قواعد دولية يجب احترامها، وهناك سيادة مصرية لا يجوز تجاوزها".

لاأعرف علي أي أساس يطالب الرئيس الأمريكي ترامب بالسماح للسفن الأمريكيه ، التجاريه والعسكريه بالمرور مجانا في قناة السويس ؟!

هناك سبب واحد في تقديري ، يتمثل في سياسة البلطجه الأمريكيه ، ومحاولات ابتزاز الدول ذات سياده ، وهي أيضا سرقة علنيه وفرض أتاوه علي بلد مستقل ، وعضو في الأمم… — مصطفى بكري (@BakryMP) April 27, 2025

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