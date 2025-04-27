وزير الصحة الأسبق ينعي الدكتورة غادة والي في وفاة والدتها

كتب- عمرو صالح:

نعى الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الإجتماعي سابقًا وأسرتها في وفاة والدتهما.

وقال عدوي عبر صفحته الشخصية فيس بوك " البقاء والدوام لله خالص العزاء والمواساة للأخت الغالية الوزيرة غادة والى لوفاة السيدة العظيمة والأم الحنون والدتها الغالية ندعو لها بالرحمة والمغفرة وخالص العزاء للأسرة الكريمة د. فتحى والى المهندس احمد والى و الاستاذة مى والى".

وتوفيت والدة الدكتورة غادة والى فى الساعات الأولى من مساء السبت وسيقام العزاء الاثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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