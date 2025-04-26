وزير الزراعة ومحافظ الشرقية يفتتحان موسم حصاد القمح بالمحافظة

كتب- محمد نصار:

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وروسالا فانيلي، نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، موسم حصاد القمح بقرية عرب البياضين بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

يأتي هذا الحدث ضمن أنشطة مشروع "بناء القدرة على الصمود وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الريفية الضعيفة" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وبتمويل من الحكومة الألمانية، ويستهدف دعم أكثر من 21 ألف أسرة في 75 قرية عبر 4محافظات.

وخلال لقاء مفتوح مع المزارعين، أكد وزير الزراعة، أهمية التعاون مع برنامج الأغذية العالمي لدعم صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت خلال موسم الزراعة على تقديم الدعم الفني اللازم، عبر علماء مركز البحوث الزراعية والمرشدين الزراعيين، لنشر أفضل الممارسات وضمان تحقيق أعلى إنتاجية.

وأشار "فاروق"، إلى استنباط أصناف قمح مقاومة للأمراض ومتأقلمة مع التغيرات المناخية، إلى جانب توفير التقاوي عالية الجودة، وتكثيف الحملات الإرشادية والحقول النموذجية لرفع الوعي الزراعي.

وأوضح أن الوزارة وفرت ميكنة حديثة لتقليل الفاقد والمجهود أثناء الحصاد، مشددًا على استمرار متابعة الحصاد من خلال غرف العمليات بالمحافظات.

وتوقع أن يصل إنتاج القمح هذا الموسم إلى نحو 10 ملايين طن، مؤكدًا حرص الدولة على التيسير على المزارعين في توريد المحصول بالسعر المحدد 2200 جنيه للأردب.

من جانبه، رحب محافظ الشرقية بزيارة وزير الزراعة، مثمنًا الجهود المبذولة لدعم القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الشرقية تصدرت السنوات الماضية قائمة المحافظات الأعلى إنتاجًا للقمح، وأن المحافظة تتابع يوميًا عمليات التوريد لضمان تحقيق المستهدف الوطني.

وأكد المحافظ، أهمية الالتزام بتوريد المحصول للصوامع والشون المخصصة، مشددًا على أنها مهمة قومية تحظى بدعم ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية.

بدورها، أشادت روسالا فانيلي، نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، بالشراكة المثمرة مع وزارة الزراعة، موضحة أن المبادرات الزراعية التي يتم تنفيذها ساهمت في تحسين نظم الري وترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%.

وعلى هامش الافتتاح، تم تفقد أنشطة مشروع بناء القدرة على الصمود، بما في ذلك افتتاح محطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 30 كيلو وات ومسقى مطور بطول 570 مترًا لخدمة 25 فدانًا من الأراضي الزراعية، بجانب استعراض 20 ماكينة حصاد مقدمة لمزارعي الشرقية بهدف تقليل الفاقد.

واستعرض الدكتور علي حزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، إنجازات المشروع، مشيرًا إلى أنه تم تحسين إنتاجية الأراضي بنسبة 20% وتوفير 2500 لتر من الديزل، مع تعزيز القدرات المؤسسية للمجتمعات الريفية.

كما أوضح أن المشروع يدعم 75 قرية بمحافظات الشرقية وسوهاج والأقصر وأسوان، من خلال أنشطة تشمل تطوير المساقي، توفير ميكنة حديثة، إنشاء وحدات حصاد مجتمعية، تدريب المزارعين، وربطهم بالأسواق لزيادة دخلهم.

وتحدث عدد من المزارعين عن تجاربهم الناجحة مع المشروع، مؤكدين أن الدعم الفني واللوجستي المقدم ساهم في تحسين إنتاجية أراضيهم وزيادة دخلهم.

شارك في الفعاليات عدد من قيادات وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية وبرنامج الأغذية العالمي، من بينهم الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والدكتور حسن الفولي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية، وعدد من المسؤولين والمزارعين.

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