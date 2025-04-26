محمد جبران: الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل سوق العمل ويفرض تدريبًا جديدًا

كتب- حسن مرسي:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الذكاء الاصطناعي أصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق العمل، مما يُنذر باختفاء بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات القادمة، لكنه في الوقت ذاته يفتح آفاقًا لفرص عمل مبتكرة.

خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة"، على قناة الحياة، أوضح جبران أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تقنية تُغيّر قواعد العمل في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى ظهور أنماط مهنية جديدة مثل عمال المساحة الجغرافية، التي تتطلب مهارات متخصصة.

وأشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد يتضمن عقودًا مرنة، تشمل العقود الدائمة والمحددة المدة، لمواكبة هذه التحولات.

وكشف عن شراكات لتعزيز التدريب المهني، حيث تتعاون الوزارة مع المركز الإيطالي لإدارة مركزي تدريب، بينما تتولى مبادرة "ابدأ" إدارة 5 مراكز، إلى جانب 5 مراكز أخرى يديرها القطاع الخاص.

وأكد جبران أن هذه الجهود تهدف إلى إعداد قوى عاملة مؤهلة قادرة على التكيف مع متطلبات العصر التقني الجديد.