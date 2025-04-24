شبورة كثيفة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الانحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل في أول الليل مائل للبرودة في أخره وفي الصباح الباكر وعلى اغلب الانحاء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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