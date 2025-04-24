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وزير الشئون النيابية: ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على تضحيات جنودنا

01:53 م الخميس 24 أبريل 2025

عيد تحرير سيناء

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كتب- محمد نصار:

وجّه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى المجيدة لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل رمزًا للكرامة الوطنية والانتصار، حيث استعاد الوطن قطعة غالية من أرضه بفضل عزيمة لا تلين وإرادة لا تعرف المستحيل.

وقال "فوزي"، إن ذكرى تحرير سيناء ستبقى خالدة في وجدان الأمة، تروي قصة كفاح وبطولة سطّرها جنود مصر البواسل، الذين قدموا تضحيات عظيمة، وضربوا أروع الأمثلة في الفداء والإقدام من أجل حماية تراب الوطن وصون سيادته، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأبطال كتبوا بدمائهم الطاهرة صفحات من المجد، وأثبتوا أن مصر لا تنحني أمام التحديات ولا تفرّط في شبر من أرضها.

وأضاف الوزير: "في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، نعرب عن فخرنا واعتزازنا بما قدمه رجال القوات المسلحة من بطولات لا تنضب، ونجدد العهد على مواصلة دعم كل ما يسهم في ترسيخ الاستقرار، وتعزيز دعائم الدولة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة".

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ذكرى تحرير سيناء المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية تحرير سيناء
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