الكهرباء: توسعة الشبكات وتطوير الخدمات لتنمية سيناء بشكل متكامل

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تزامنًا مع احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء، عن مواصلة جهودها لتطوير وتوسعة الشبكات الكهربائية في محافظتي شمال وجنوب سيناء، في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بكافة ربوع الجمهورية.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتأمين التغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكات على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يضمن استقرار واستدامة التيار الكهربائي لكافة الاستخدامات، ويسهم في دعم المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في سيناء.

وأضاف أن خطة التطوير تشمل 96 مركزًا وقرية، تخدم أكثر من 616 ألف مشترك في مناطق العريش، بئر العبد، رمانة، الشيخ زويد، رفح، الحسنة، نخل، رأس سدر، أبو رديس، أبو زنيمة، سانت كاترين، الطور، شرم الشيخ، دهب، نويبع وطابا.

أبرز الجهود والمشروعات الجارية:

1- رفع كفاءة الشبكات من خلال توسعة وإحلال الشبكات الكهربائية، وزيادة قدراتها، بهدف تحقيق استقرار التغذية وتحسين مستوى الخدمة.

2- تطوير مراكز خدمة المواطنين في العريش وشرم الشيخ، وإنشاء مركز جديد بالشيخ زويد، بجانب مركز خدمة متنقل يعمل بالطاقة الشمسية لتقديم خدمات الكهرباء في التجمعات السكنية.

3- إنشاء مركز تحكم آلي بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 700 مليون جنيه، للمساعدة في سرعة تحديد الأعطال وتقليل زمن الإصلاح.

4- مراكز مخصصة لخدمة ذوي الهمم والمستثمرين، تعمل وفق معايير الهوية البصرية وتدار بواسطة كوادر مدربة.

5- تأهيل وصيانة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، بتكلفة تقارب 3.3 مليار جنيه، تشمل المحولات والموزعات وصناديق التوزيع، وتوصيل التيار للمشروعات الاستراتيجية ومرافق تحلية المياه.

وأكد الوزير، أن القطاع يواصل العمل ضمن استراتيجية وطنية للتحول الطاقي، تعتمد على التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الشبكات، بهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول 2030، و60% بحلول 2040.

واختتم "عصمت" تصريحه بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لسيناء في قلب الدولة المصرية، وحرص قطاع الكهرباء على مواصلة الجهود لتمكين المشروعات التنموية بالمنطقة من تحقيق أهدافها، عبر بنية تحتية كهربائية قوية ومرنة تلبي الاحتياجات المتزايدة وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.

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