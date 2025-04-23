الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تحسن الطقس وتنصح المواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد أمس انتهت حيث تتراجع الحرارة بشكل تدريجي بداية من اليوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضافت غانم، أن ارتفاع الحرارة نتيجة وجود منخفض جوى صحراوى يصاحبه أتربة، لكن الحرارة تراجعت خلال الساعات الأخيرة أكثر من 6 درجات على أغلب الأنحاء، وتصل الحرارة على القاهرة لـ 35 درجة.

وتابعت: تحسن الطقس بشكل قوي سيكون بداية من الخميس حيث تتراجع الحرارة لـ 28 درجة على القاهرة".

وأشارت إلى أن الطقس سيكون مائل للبرودة خلال فترة الليل والصباح الباكر، لذلك يرجى ارتداء الملابس الصيفية نهارا والخريفية ليلا تحسبا لأي تراجع في الحرارة.

وأكدت أنه يوجد نشاط للرياح على بعض المناطق والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة المناطق المكشوفة والصحراوي.

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