لميس الحديدي تطالب بدراسة جدوى تطبيق التوقيت الصيفي

كتبت -داليا الظنيني:

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على عودة العمل بالتوقيت الصيفي في موعده القانوني المقرر في الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام، والذي يحل هذا العام ليلة الخميس المقبلة، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة.

وخلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، قالت الحديدي: "هنرجع للتوقيت الصيفي يعني الساعة 12 بعد منتصف الليل هتبقى الواحدة".

وأوضحت أن هذا الإجراء لا يقتصر على مصر فقط، بل يشمل نحو مليار ونصف المليار شخص حول العالم، يتبعون قرارات تغيير التوقيت صيفاً وشتاءً.

وأضافت أن مبرر تطبيق التوقيت الصيفي هو توفير الطاقة، موضحة أن هناك تقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" العريقة، تحدث عن الآثار السلبية لهذا التغيير، والتي تشمل: اضطرابات النوم وزيادة حوادث الطرق وارتفاع معدلات الأزمات القلبية وإرباك مواعيد السفر والأعمال الدولية.

وتابعت: "إحنا بنغيّر الساعة وبنشتغل عكس الساعة البيولوجية لجسم الإنسان*.

وطالبت الحديدي الجهات المعنية بإجراء دراسة جدوى واضحة توضح العائد من تطبيق التوقيت الصيف بقرار إداري".

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