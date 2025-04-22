لجنة الثقافة والفنون بالقومي للمرأة تشارك في فعاليات دوائر حكي لبرنامج "نقول سوا"

كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة ممثلاً في لجنة الثقافة والفنون في فعاليات دوائر حكي برنامج "نقول سوا" والتي تأتى ضمن فعاليات ملتقي القاهرة الدولي للحكي وذلك بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 16 وحتي 22 أبريل 2025.

ويهدف الملتقي إلي الاحتفاء بفن الحكي وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب ويجمع مجموعة ورش حكي وورش عمل وفعاليات تفاعلية تجمع نماذج نسائية ملهمة وفنانون محليون ودوليون من مصر وفرنسا، وأيرلندا، والإمارات، والأردن، والسعودية.

وتهدف ورش الحكي المتخصصة إلى إحياء هذا الفن الأصيل وتقديمه بأساليب معاصرة وملهمة لجمهور متنوع من مختلف الأعمار والخلفيات.

وتستهدف ورش الحكي الشباب لتعليمهم كيفية التحدث والتعبير عن انفسهم وكيفية انتقاء الألفاظ وعرض المشكلات التي تواجههم.

كما تستهدف ورش الحكى أيضاً الأطفال لتمكينهم من التعبير عن أنفسهم من خلال تقنيات الحكي والكتابة الإبداعية وإعدادهم لتقديم قصصهم بشكل فردي أو جماعي وهناك أيضا ورش حكي عن كيفية الحفاظ علي التراث عن طريق "حكي تراثي" وغيرها من الورش المتنوعة كما تستهدف الورش فئات أخري من المجتمع مثل الغارمات والمسنين علي مدار الدورات القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن ملتقي القاهرة الدولي للحكي يهدف إلي تعزيز التبادل الثقافي وتشجيع المشاركة المجتمعية وتنظيم ورش عمل تدريبية وتوفير تجربة ترفيهية ممتعة.