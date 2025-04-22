أحمد موسى: تطوير هائل بمنطقة سانت كاترين على كافة الأصعدة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه منذ 4 سنوات بمشروع عالمي من أجل الاستفادة من سانت كاترين والبقعة المقدسة في سيناء.

وتابع خلال تقديم حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، من مشروع التجلي الأعظم والأوحد بسانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، أن هناك تطوير هائل يحدث فى سانت كاترين على كافة الأصعدة والمجالات.

وأكد أن دير سانت كاترين يقع بين جبل الطور وجبل التجلي وجبل الصفصافة وجبل سانت كاترين وجبل موسي، مشيرا إلى أن دير سانت كاترين فى موقعه الحالي منذ 1500 سنة تقريبا.

وأوضح أن الدولة تحافظ على كل أثر وكل حجر خلال العمل فى مشروع التجلي الأعظم، مضيفا أن موقع دير سانت كاترين موجود ضمن قائمة التراث العالمي (اليونسكو).

وشدد على أنه في مشروع التجلي الأعظم يتم العمل بالتنسيق مع كل الجهات حتى اليونسكو، مؤكدا أن مصر تقيم مشروعات خاصة بالسياحة فى سانت كاترين.

وتابع: سانت كاترين كان لديها فى الماضي مطار صغير لا يمكنه استقبال الرحلات الكبيرة ولكن اليوم أصبحت المنطقة تمتلك مطارا دوليا يستقبل 600 راكب فى الساعة، ما يجعل منطقة سانت كاترين تتمكن من تجذب مليون سائح سنويا كما هو متوقع.

اقرأ أيضا:

أعلى من العالمي.. "التموين": سعر مغرٍ لتوريد القمح المحلي

ذروة الموجة الحارة.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم الثلاثاء