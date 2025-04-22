إعلان

محافظ القاهرة يهنئ أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك بعيد القيامة

02:13 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة يهنئ أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك بعيد القيامة (1)_1
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة يهنئ أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك بعيد القيامة (4)_4
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة يهنئ أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك بعيد القيامة (5)_5
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة يهنئ أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك بعيد القيامة (3)_3
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

زار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، لتقديم التهنئة بعيد القيامة، داعيا الله أن يجعله عيدًا سعيدًا على جميع المسيحيين والمصريين جميعًا.

رافق المحافظ في زيارته، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

اقرأ أيضًا:

أعلى من العالمي.. "التموين": سعر مغرٍ لتوريد القمح المحلي

ذروة الموجة الحارة.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم الثلاثاء

لماذا يشكل الفسيخ "مجهول المصدر" خطراً على صحتك؟.. أستاذة كيمياء الكائنات الدقيقة تحذر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور إبراهيم صابر أسقف الإسكندرية عيد القيامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

يشمل التعليات.. مصادر تكشف تفاصيل إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري
البنك المركزي يكشف مصير العملات البلاستيكية وسر الـ10 جنيه الورقية الحديثة
ذروة الموجة الحارة.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم الثلاثاء