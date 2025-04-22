محافظ القاهرة يهنئ أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك بعيد القيامة

كتب- محمد نصار:

زار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، لتقديم التهنئة بعيد القيامة، داعيا الله أن يجعله عيدًا سعيدًا على جميع المسيحيين والمصريين جميعًا.

رافق المحافظ في زيارته، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

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