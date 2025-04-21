أحمد موسى ناعيًا بابا الفاتيكان: أحب مصر والسلام

كتب- حسن مرسي:

نعى الإعلامي أحمد موسى، بابا الفاتيكان، فرنسيس، مؤكدًا على حبه العميق لمصر وسعيه الدائم لنشر السلام في العالم.

وخلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، استعرض موسى جوانب من العلاقة الوثيقة التي جمعت البابا فرنسيس برموز العالم الإسلامي، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

واسترجع موسى ذكريات لقائه بالبابا فرنسيس خلال الزيارة الرسمية التي رافق فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الفاتيكان عام 2014، واصفًا اللقاء بأنه ترك "انطباعًا إنسانيًا قويًا" لدى جميع الحاضرين.

وأشار موسى إلى زيارة البابا فرنسيس الرسمية لمصر عام 2017، والتي عبر خلالها عن تقديره الكبير لمكانة مصر الحضارية، قائلًا: "مصر أم الدنيا وأرض الحضارات"، وهي شهادة تعكس مدى حبه وتقديره لهذا البلد.

وأكد موسى أن بابا الفاتيكان كان مدافعًا شرسًا عن القضايا الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما ساند المستضعفين واللاجئين والفقراء في مختلف أنحاء العالم، واصفًا إياه بأنه "رجل سلام بامتياز".

كما أشاد موسى بتأكيد البابا فرنسيس المستمر على وحدة الشعب المصري وتلاحمه، مشيرًا إلى توقيعه مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على وثيقة الأخوة الإنسانية خلال زيارته للأزهر الشريف.

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