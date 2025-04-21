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تشييع جنازة زوج سناء منصور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد - صور

01:51 م الإثنين 21 أبريل 2025
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تصوير: إسلام فاروق

شيعت قبل قليل، جنازة الدكتور نبيل سالم زوج الإعلامية سناء منصور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، الذي وافته المنية مساء أمس.

وحرص عدد من أسرة وزملاء وتلامذة الإعلامية سناء منصور على حضور العزاء، أبرزهم الكاتب الصحفي محمود مسلم، والإعلامي أحمد فايق.

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جنازة زوج سناء منصور مسجد الشرطة الشيخ زايد
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